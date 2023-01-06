Несмотря на объявленный Россией режим прекращения огня, украинские войска как ни в чём не бывало ведут артобстрелы позиций ВС РФ и населённых пунктов. Об этом проинформировал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Несмотря на соблюдение сегодня, 6 января, с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск", — рассказал Конашенков.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении миномётные обстрелы со стороны ВСУ велись четыре раза, а Белогоровку в ЛНР украинские войска накрывали артобстрелом трижды. В Запорожской области, вблизи Новопавловки, со стороны ВСУ также было зарегистрировано восемь артобстрелов.
"Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены", — отметили в Минобороны.
Объявленный Владимиром Путиным режим прекращения огня действует до 24 часов 7 января. Киев отказался участвовать в перемирии.
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