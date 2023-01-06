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Академик Сивков заявил, что страны Западу перейдут к поставкам ВСУ тяжёлой боевой техники

Силовые структуры

После отправки на Украину БМП Bradley, французских танков AMX-10 Запад начнёт поставлять более тяжёлую технику. Об этом заявил академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с URA.RU.

Академик Сивков заявил, что страны Западу перейдут к поставкам ВСУ тяжёлой боевой техники

Он отметил, что БМП Bradley и танки AMX-10 позволят осуществлять локальные наступательные действия на отдельных направлениях. Более масштабные атаки позиций русских войск с ними будут невозможны.

"Для этого нужна будет тяжёлая боевая техника, способная удерживать попадания в лобовую проекцию бронебойных снарядов, противотанковых ракет. Но это пока проба пера. Дальше могут пойти уже основные боевые танки: "Леопарды" и "Абрамсы", — объяснил эксперт.

Сивков отметил, что поставкой ВСУ американских БМП и французских танков НАТО заявило о новом этапе раскручивания вмешательства в военный конфликт на Украине. Это связано с тем, что для обслуживания техники потребуются западные специалисты.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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