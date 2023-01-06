Россия начала использовать разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для сброса осколочных гранат. Для данных целей ВС РФ сделали попытку приспособить беспилотник "Орлан-10". Об этом сообщают в Сухопутных войсках ВСУ, пишет "Военное обозрение".
Ранее в Минобороны России заявляли, что данные аппараты применяются в зоне спецоперации и в ударном варианте. БПЛА "Орлан-10" может переносить осколочно-фугасные боеприпасы в специальных блоках, закреплённых под крылом беспилотника.
Напоминаем, что этот БПЛА начал эксплуатироваться в 2010 году. Он был разработан для наблюдения и ведения разведки. До недавнего времени его ассоциировали именно с данными задачами.
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