Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом информируют онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

Сообщается, что сирены звучат в нескольких областях страны: Днепропетровской, Полтавской, Харьковской. Также известно о воздушной тревоге в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник проинформировал, что Вооружённые силы Украины будут устраивать провокации во время режима тишины с целью обвинить Россию. Он считает, что ВС РФ следует ожидать разные "сюрпризы" от Киева.