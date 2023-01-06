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Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины

Силовые структуры

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом информируют онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

Сообщается, что сирены звучат в нескольких областях страны: Днепропетровской, Полтавской, Харьковской. Также известно о воздушной тревоге в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник проинформировал, что Вооружённые силы Украины будут устраивать провокации во время режима тишины с целью обвинить Россию. Он считает, что ВС РФ следует ожидать разные "сюрпризы" от Киева.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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