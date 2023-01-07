В Днепропетровск свозят много раненых боевиков ВСУ со всех направлений Донбасса

В Днепропетровск везут раненых националистов армии Украины со всех направлений боевых действий в Донбассе.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он отметил, что больницы города не справляются, требуется много донорской крови.

Бандеровцы несут колоссальные потери, однако киевская власть, конечно, будет продолжать пытаться там удерживать последние рубежи, жертвуя тысячами жизней собственных граждан, пишет ведущий Первого канала.

"Киевская хунта — бессмысленная и беспощадная", — отметил Осташко.