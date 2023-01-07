La Repubblica: США давят на Италию, добиваясь поставок ЗРК SAMP-T Украине

Официальный Вашингтон оказывает давление на руководство Италии, добиваясь поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T на Украину. Об этом сообщает La Repubblica.

Обозреватель издания напомнил, что недавно прошли переговоры помощника итальянского премьера Мелони Франческо Тало с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"Салливан оказывал давление на Рим, пытаясь добиться скорых поставок военных средств для обеспечения противовоздушной обороны (ПВО) Украины", — сказано в материале.

Как пояснил журналист, Италия так и не утвердила новый декрет о передаче техники Киеву, в том числе ЗРК SAMP-T, ведь в стране остались всего пять действующих батарей этих комплексов. По его словам, на сегодняшний день поставки итальянских вооружений Украине замедлились.

Ранее бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что существует "слабая надежда" на возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта.