Посол Украины в Британии Пристайко: "Мы теряем людей направо и налево"

Посол Украины в Британии, экс-глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал о потерях Киева в ходе боевых действий.

По его словам, руководство Украины официально не афиширует конкретное количество пропавших без вести военных. При этом посол подчеркнул: речь идёт об "огромных и неудобоваримых" цифрах.

"Мы теряем людей направо и налево", — приводит слова Пристайко издание Newsweek.

Он также призвал Киев чётко заявлять о намерении установить контроль над территориями, которые вошли в состав России после референдумов.

Ранее дипломат заявил, что Крымский мост всегда был "целью номер один" для Вооружённых сил Украины (ВСУ).