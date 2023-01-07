Посол Украины в Британии, экс-глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал о потерях Киева в ходе боевых действий.
По его словам, руководство Украины официально не афиширует конкретное количество пропавших без вести военных. При этом посол подчеркнул: речь идёт об "огромных и неудобоваримых" цифрах.
"Мы теряем людей направо и налево", — приводит слова Пристайко издание Newsweek.
Он также призвал Киев чётко заявлять о намерении установить контроль над территориями, которые вошли в состав России после референдумов.
Ранее дипломат заявил, что Крымский мост всегда был "целью номер один" для Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.