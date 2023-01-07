Суровикин в декабре сделал ставку на уничтожение западной техники ВСУ в ходе СВО на Украине

Западные военные аналитики и обозреватели отмечают, что генерал армии Сергей Суровикин сделал ставку на ликвидацию техники украинских войск и контрбатарейную борьбу в ходе оборонительных боёв.

В декабре ВС РФ в Запорожье, Донбассе и на Харьковщине уничтожили шесть РСЗО HIMARS, столько же пусковых установок на гусеничном ходу MLRS, 11 гаубиц М777 и 13 подвижных РЛС AN/TPQ-36, сообщает "ПолитНавигатор".

"Самое большое скопление американской техники было вскрыто и уничтожено в районах населённых пунктов Часов Яр и Шевченковское", — пишет источник.

Российские войска усилили опасные направления мобильной пехотой с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), что сводит к минимуму потери в живой силе, отмечают западные аналитики. Кроме того, ВС РФ штурмуют позиции противника с воздуха, применяя дроны-камикадзе. Также они указывают на эффективную работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоразведки, отличную работу танковых экипажей и их стрельбу с дальних дистанций.