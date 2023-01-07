Марков о слухах про скорую мобилизацию в РФ: ещё не вооружены 300 тысяч мобилизованных осенью

Политолог Сергей Марков назвал слухи о сокрой мобилизации в России "бандеровской пропагандой".

Марков уверен, что новой мобилизации в ближайшее время в стране не будет.

"Причина простая. И это не доброта правительства. Просто ещё не вооружены полностью те 300 тысяч, которые мобилизованы осенью", — написал политолог в своём микроблоге.

Политический эксперт напомнил о словах Владимира Путина про 150 тысяч военнослужащих, которые уже находятся в зоне СВО.

"Они вооружены. А 150 тысяч ещё на военных полигонах вне СВО. Они проводят подготовку и вооружаются", — объяснил Марков.

Он уверен, что проводить новую мобилизацию пока не имеет смысла.

"На фронте нужна не толпа с АК, а современная армия, вооружённая современным оружием. А его пока на всех не хватает", — отметил политолог, заверив, что зимой мобилизации опасаться не стоит.

Ранее генерал Андрей Гурулёв призвал готовить мобилизационный резерв на случай столкновения с Польшей.