Зенитный ракетный комплекс ВС Украины сегодня, 7 января, сбил свой же истребитель МиГ-29, который оказался элитным, из числа пилотажной группы "Украинские соколы".
"Русская весна" сообщает, что рядом с истребителем была обнаружена противолокационная ракета AGM-88 HARM США. Сама машина окрашена в яркие цвета, которые совсем не похожи на боевые.
"У ВВС Украины явно всё плохо с боевой техникой, если они бросают в бой пёстрые машины для шоу высшего пилотажа", — отмечает источник.
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