ВСУ по ошибке сбили свой МиГ-29 из ЗРК "Оса" в районе Курахово

В районе Курахово украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" сбил сегодня истребитель МиГ-29 вооружённых сил Украины (ВСУ) из числа пилотажной группы "Украинские соколы".

При этом военные России лишь немного "приложили руку", рассказал в своём Telegram-канале депутат Госдумы и запред "Боевого братства" Дмитрий Саблин, который ушёл на фронт добровольцем в составе БАРС "Каскад".

Политик добавил также, что российскими военными была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ), которая обстреливала Донецк, омрачая мирным людям праздник Рождества. Она была уничтожена "Ланцетом", заметил Саблин.

Ранее в Сети появилось видео попадания по украинскому танку на южной окраине Артёмовска.