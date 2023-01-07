В районе Курахово украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" сбил сегодня истребитель МиГ-29 вооружённых сил Украины (ВСУ) из числа пилотажной группы "Украинские соколы".
При этом военные России лишь немного "приложили руку", рассказал в своём Telegram-канале депутат Госдумы и запред "Боевого братства" Дмитрий Саблин, который ушёл на фронт добровольцем в составе БАРС "Каскад".
Политик добавил также, что российскими военными была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ), которая обстреливала Донецк, омрачая мирным людям праздник Рождества. Она была уничтожена "Ланцетом", заметил Саблин.
Ранее в Сети появилось видео попадания по украинскому танку на южной окраине Артёмовска.
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Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.