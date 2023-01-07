Из зоны специальной операции в Донецкой Народной Республике ведут репортаж военные корреспонденты "Русской весны".
На эпичных кадрах показана танковая дуэль. Украинские боевики бросили свою бронетехнику на прорыв. Бойцы 100-й бригады Народной милиции ДНР обнаружили противника с помощью квадрокоптеров. Точными ударами украинские танки были уничтожены.
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Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.