RusVesna: танки войск НМ ДНР уничтожают бронетехнику ВС Украины

Из зоны специальной операции в Донецкой Народной Республике ведут репортаж военные корреспонденты "Русской весны".

На эпичных кадрах показана танковая дуэль. Украинские боевики бросили свою бронетехнику на прорыв. Бойцы 100-й бригады Народной милиции ДНР обнаружили противника с помощью квадрокоптеров. Точными ударами украинские танки были уничтожены.