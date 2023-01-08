Экс-главы Госдепа и Пентагона: Путин не отдаст Украине вошедшие в состав РФ регионы

Лидер РФ Владимир Путин не отдаст киевскому режиму новые регионы, вошедшие в состав страны осенью 2022 года, следует из совместного заявления бывшего руководителя Госдепа США Кондолизы Райс и экс-главы Пентагона Роберта Гейтса.

В материале для The Washington Post они отметили, что Москва ни в коем случае не уступит ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

По их словам, российский президент делает всё для сохранения контроля над позициями на востоке и юге Украины. Экс-главы Госдепа и Пентагона подчеркнули: эти территории в дальнейшем будут рассматриваться в качестве плацдармов для новых наступлений армии РФ.

"Для Путина поражение — это не вариант", — сказано в статье.

Авторы публикации убеждены в том, что Россия намерена "вернуть всю Украину" под контроль Москвы "для восстановления империи".

Как пояснили Райс и Гейтс, экономическая система и военный потенциал Украины полностью зависят от западной помощи, поэтому Вашингтону и его партнёрам не следует прекращать поддержку.