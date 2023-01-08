Daily Mail: солдаты британской армии страдают от лишнего веса и ожирения

Британская армия столкнулась с неожиданной проблемой. Эксперты выяснили, что четверть военнослужащих имеют избыточный вес или ожирение, сообщает Daily Mail.

По словам обозревателя издания Шона Рэймента, из 145 тысяч солдат порядка 40 тысяч испытывают проблемы из-за лишних килограммов. Он отметил, что именно поэтому с 2010 года представители Минобороны Великобритании отстранили более 5 тысяч военных от службы.

"Самый тяжёлый солдат, которому приказали уйти по медицинским показаниям, весил свыше 180 кг", — сказано в материале.

Журналист также добавил, что с 2014 года более 850 британских военнослужащих с лишним весом принимали лекарственные препараты, способствующие похудению. Кроме того, Рэймент подчеркнул: 60 солдат британской армии решились на процедуру липосакции, чтобы избавиться от ожирения.

Представитель оборонного ведомства Великобритании, пожелавший сохранить анонимность, призвал внимательно следить за состоянием военных и организовывать для них индивидуальные программы физической подготовки.