Украинский журналист Дмитрий Гордон* пригрозил жителям РФ ракетным ударом ВСУ по всей территории России.
Пропаганда Незалежной всеми силами пытается сохранить моральный дух украинцев после череды неудач ВСУ на поле боя. Накануне Гордон*, отказавшись назвать источник, поделился информацией о скорой атаке на российскую территорию.
"Скоро украинские ракеты, украинские дроны, и другое украинское оружие будут утюжить всю Россию. И на Урале, и в Сибири", — заверил пропагандист собственных зрителей.
По его словам, удар будет нанесён по военным базам, сосредоточениям живой силы и техники ВС РФ, объектам нефтепереработки и предприятиям военно-промышленного комплекса.
Тем временем глава сил обороны Киева сообщил, что вокруг украинской столицы построена глубоко эшелонированная оборона на тысячу километров.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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