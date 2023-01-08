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Гордон* пригрозил ракетным ударом по всей России: "И на Урале, и в Сибири"

Силовые структуры

Украинский журналист Дмитрий Гордон* пригрозил жителям РФ ракетным ударом ВСУ по всей территории России.

Гордон* пригрозил ракетным ударом по всей России: "И на Урале, и в Сибири"

Пропаганда Незалежной всеми силами пытается сохранить моральный дух украинцев после череды неудач ВСУ на поле боя. Накануне Гордон*, отказавшись назвать источник, поделился информацией о скорой атаке на российскую территорию.

"Скоро украинские ракеты, украинские дроны, и другое украинское оружие будут утюжить всю Россию. И на Урале, и в Сибири", — заверил пропагандист собственных зрителей.

По его словам, удар будет нанесён по военным базам, сосредоточениям живой силы и техники ВС РФ, объектам нефтепереработки и предприятиям военно-промышленного комплекса.

Тем временем глава сил обороны Киева сообщил, что вокруг украинской столицы построена глубоко эшелонированная оборона на тысячу километров.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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