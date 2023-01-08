Арестович заявил о тяжёлой обстановке в Соледаре для ВСУ: город полуокружён

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что на Соледарском направлении ВСУ оказались в тяжёлой ситуации. По его словам, город полуокружён.

"Обстановка тяжёлая, но контролируемая. Стабильно контролируемая", — указал он в беседе с Марком Фейгиным*.

Основной задачей российской армии является так называемое отрезание Соледара от Артёмовска, считает Арестович. Также ВС РФ намерены перерезать дорогу Соледар — Славянск, отметил он.

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