Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что на Соледарском направлении ВСУ оказались в тяжёлой ситуации. По его словам, город полуокружён.
"Обстановка тяжёлая, но контролируемая. Стабильно контролируемая", — указал он в беседе с Марком Фейгиным*.
Основной задачей российской армии является так называемое отрезание Соледара от Артёмовска, считает Арестович. Также ВС РФ намерены перерезать дорогу Соледар — Славянск, отметил он.
*включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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