Марков: США создают базу для захвата у России острова Врангеля

Политолог Сергей Марков предупредил о намерении США захватить российский остров Врангеля.

Марков объяснил, что в докладе Центра стратегических и международных исследований говорится о том, что Америке было бы полезно обратно забрать остров Врангеля.

При этом США уверены, что имеют все основания присвоить себе российский остров, расположенный в Северном Ледовитом океане, так как он когда-то принадлежал Америке. Бывший сотрудник государственной комиссии США по Арктике Томас Эмануэль Данс заявил, что "Россия оккупирует американскую землю".

Америке, по словам политолога, остров нужен для того, чтобы контролировать Северный Морской Путь, по которому Китай торгует с Европой.

Ранее в США предложили забрать у России остров в обмен на сделку.