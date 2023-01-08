Западные страны продолжают оказывать военную поддержку Украине. Вся техника, которая будет предоставлена Киеву в рамках нового пакета помощи, будет "перемолота" войсками ВС РФ. Об этом проинформировал в интервью РИА Новости советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Он напомнил об объёмах военной помощи, которую должен получить Киев от союзников.
"Там включены и танки, и БТР, и РСЗО, и многое другое. С уверенностью могу сказать, что вся эта помощь будет "перемолота" нами на фронте", — сказал Гагин.
Эксперт надеется, что русские войска уничтожат транспортные узлы и развязки, чтобы не позволить технике дойти до линии фронта.
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