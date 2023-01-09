Киев располагает всеми необходимыми гарантиями о поставках оружия Италией, заявил Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что власти тесно сотрудничают с представителями Рима.
Как подчеркнул Подоляк, единственный вопрос, который остаётся открытым, — количество вооружения, его тип и сроки поставок.
"Мы бы очень хотели, чтобы решения на государственном уровне (об отправке оружия. — Прим. ред.), в том числе в Италии, принимались быстрее", — сообщил представитель Киева в беседе с La Repubblica.
По его словам, Киев перечислил Риму, что бы хотел получить на вооружение:
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