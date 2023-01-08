Генштаб Украины начинает срочную операцию по мобилизации

Генеральный штаб Украины срочно начинает экстренную мобилизацию населения в ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он отметил, что украинские паблики, ссылаясь на источник в Офисе президента Украины, сообщают, что ГШ ВСУ планирует в течение двух месяцев мобилизовать в армию ещё 100 тысяч граждан Незалежной.

Данная мобилизация будет проходить в максимально сжатые сроки, чтобы как можно быстрее отправить украинцев в новую мясорубку. Повестки для этого будут выдавать людям дистанционно для того, чтобы ускорить мобилизацию, подытожил ведущий Первого канала.