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Генштаб Украины начинает срочную операцию по мобилизации

Силовые структуры

Генеральный штаб Украины срочно начинает экстренную мобилизацию населения в ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он отметил, что украинские паблики, ссылаясь на источник в Офисе президента Украины, сообщают, что ГШ ВСУ планирует в течение двух месяцев мобилизовать в армию ещё 100 тысяч граждан Незалежной.

Данная мобилизация будет проходить в максимально сжатые сроки, чтобы как можно быстрее отправить украинцев в новую мясорубку. Повестки для этого будут выдавать людям дистанционно для того, чтобы ускорить мобилизацию, подытожил ведущий Первого канала.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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