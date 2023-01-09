Советник главы Крыма рассказал об активной работе украинских спецслужб в соцсетях

Советник руководителя Крыма Олег Крючков сообщил, что спецслужбы Украины чаще устраивают информационные атаки в социальных сетях.

"Одно из главных направлений — Крым", — подчеркнул политик.

По его данным, украинские агенты формируют чаты о городах, происшествиях и крымском мосте. Эти каналы позволяют спецслужбам распространять дезинформацию, добавил чиновник.

Также он призвал граждан не забывать об информационной гигиене и проверке фактов.

Ранее киберсыщик Игорь Бедеров рассказал о диверсиях Центра информационно-психологических спецопераций Украины в нашей стране.