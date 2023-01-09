Западное вооружение ничего не изменит на Украине, заявил Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вооружение, которое Запад поставляет Киеву, не повлияет на достижение целей спецоперации на Украине.

"Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки — они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений", — сказал Песков.

По его словам, поставки западного вооружения Киеву принципиально ничего не изменят.

Ранее Франция пообещала передать Украине бронеавтомобили или колёсные танки AMX-10RC.