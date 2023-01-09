Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вооружение, которое Запад поставляет Киеву, не повлияет на достижение целей спецоперации на Украине.
"Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки — они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений", — сказал Песков.
По его словам, поставки западного вооружения Киеву принципиально ничего не изменят.
Ранее Франция пообещала передать Украине бронеавтомобили или колёсные танки AMX-10RC.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.