Полковник Жилин: НАТО не позволит Польше ввести войска на территорию Украины

В Генштабе ВСУ рассчитывают на польские войска, которые весной могут зайти на территорию Западной Украины. Военный обозреватель, полковник запаса, журналист Александр Жилин полагает, если эта информация верная, то наступает процесс расчленения Украины. Об этом он заявил корреспонденту Pravda.Ru.

Картина будет скалываться следующим образом: часть территории будет занята ВС РФ, а Западная часть — ВС Польши, говорит эксперт.

"Не совсем понятно, зачем это делать, поскольку пока Польша и Украина выступают союзниками. Польша — такой активный союзник. Поэтому в данном случае я думаю, что речь идёт о вбросе такой легенды, в которой уже не смогли бы разобраться, что правда, что ложь, что будет. Я не вижу никакой необходимости Польше предпринимать такие усилия, поскольку она страна-член НАТО. И я не думаю, что коллективное руководство НАТО позволит Польше этим заниматься", — высказался Жилин.

Однако сделать это можно совершенно легально под видом частных военных компаний, например, сообщил полковник.

с 23 по 27 марта 2023 года в Польше планируется активная фаза подготовки войск. Учения продлятся 33 дня, до этого будет проведена тайная мобилизация.