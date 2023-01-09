Армия России уничтожила украинские самолёты Су-25 и МиГ-29

Вооружённые силы РФ за минувшие сутки сбили два украинских самолёта — Су-25 и МиГ-29, сообщает Минобороны России.

Штурмовик был уничтожен в селе Ровное, а истребитель — в Гродовке. Оба населённых пункта находятся в ДНР.

Также в районе населенного пункта Веролюбовка (ДНР) Воздушно-космические силы РФ сбили вертолёт Ми-8, состоявший на вооружении армии Украины.