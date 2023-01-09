Военный журналист Борзенко: поставка Украине 40 БМП Marder из ФРГ не повлияет на ход на СВО

Олаф Шольц пообещал Украине 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, но в Германии нет такого количества. Если военно-промышленный комплекс ФРГ и найдёт столько БМП, то такая помощь не поможет Киеву и не повлияет на исход конфликта. Об этом заявил военный журналист Алексей Борзенко в беседе с изданием Телеканал "360".

"Эта боевая машина пехоты в своё время была очень хорошей. В отдельных ситуациях Marder может оказать сопротивление танкам. Может быть, 40 машин Marder у Германии есть, но в каком они состоянии? На ходу они или нет, разобраны или полуразобраны, законсервированы. Поэтому заявление — это ещё, как говорится, месяц или два (Пройдёт — Прим. ред.). И всё равно эти машины не изменят общего положения дел. Наши танки уже выходят, маневрируют и начинают принимать участие в боевых действиях, потому что из-за холода земля схватилась. Они стояли на второй линии, а теперь вернулись в бой", — говорит Борзенко.

Киев требует новое вооружение, так как бронетехнику ВСУ российская армия почти всю выбила. Часть стоит на территории, которую взяли под контроль ВС РФ, часть — на нейтральной. Поэтому противник не имеет возможности её забрать и отремонтировать, поясняет журналист.

БМП — это расходная техника, которая обычно перебрасывает личный состав в определённую точку на фронте, поэтому является целью. Такое количество обещанных броневиков никак не отразятся на исходе СВО, уверен Борзенко.

"Поставка 40 машин Marder никоим образом не изменит общей ситуации на фронте. Если бы шёл разговор о тысяче БМП или хотя бы 500-700 машинах, а 41 — ничто. Они будут перемолоты и уничтожены", — заключил журналист.