Главком ВСУ Залужный предложил Зеленскому отвести ВСУ от Соледара

Главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный предложил президенту Владимиру Зеленскому отвести военные подразделения от Соледара.

Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские Telegram-каналы.

Издание пишет, что анонимные источники утверждают, что Залужный доложил Зеленскому о тактическом окружении и нарушении снабжения группировки ВСУ в Соледаре, а также о значительных потерях бандеровских формирований.

Подтверждения этой информации пока нет, отмечает RT.

Ранее в Министерстве обороны Украины уже заявляли о мощном штурме Соледара русской армией. А командир подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что город может быть освобождён в ближайшие дни.