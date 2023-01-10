Главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный предложил президенту Владимиру Зеленскому отвести военные подразделения от Соледара.
Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские Telegram-каналы.
Издание пишет, что анонимные источники утверждают, что Залужный доложил Зеленскому о тактическом окружении и нарушении снабжения группировки ВСУ в Соледаре, а также о значительных потерях бандеровских формирований.
Подтверждения этой информации пока нет, отмечает RT.
Ранее в Министерстве обороны Украины уже заявляли о мощном штурме Соледара русской армией. А командир подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что город может быть освобождён в ближайшие дни.
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