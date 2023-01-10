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В Киеве запущен "контроль ущерба", дабы принизить значимость Соледара и минимизировать панику

Силовые структуры

На Украине запущен процесс "контроля ущерба", чтобы принизить значимость населённого пункта Соледар и минимизировать последствия для морально-психологического состояния украинского общества.

В Киеве запущен "контроль ущерба", дабы принизить значимость Соледара и минимизировать панику

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный обозреватель Борис Рожин.

"Послушал заявление клоуна про Соледар. Судя по используемым терминам, решение о сдаче, скорее всего, принято и сейчас уже запущен процесс "контроля ущерба", дабы принизить значимость Соледара и минимизировать последствия для морально-психологического состояния общества и войск от потери важного населённого пункта", — отметил эксперт.

Ранее в своём очередном выступлении президент Украины Владимир Зеленский попрощался с боевиками ВСУ из Соледара.

Боеспособность армии Украины резко упала на фоне возросшего числа неопытных солдат в подразделениях. Сейчас большую часть ВСУ составляют непрофессиональные военнослужащие, у которых есть проблемы с боеспособностью и стойкостью, подтвердили и в минобороны Украины.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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