В Киеве запущен "контроль ущерба", дабы принизить значимость Соледара и минимизировать панику

На Украине запущен процесс "контроля ущерба", чтобы принизить значимость населённого пункта Соледар и минимизировать последствия для морально-психологического состояния украинского общества.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный обозреватель Борис Рожин.

"Послушал заявление клоуна про Соледар. Судя по используемым терминам, решение о сдаче, скорее всего, принято и сейчас уже запущен процесс "контроля ущерба", дабы принизить значимость Соледара и минимизировать последствия для морально-психологического состояния общества и войск от потери важного населённого пункта", — отметил эксперт.

Ранее в своём очередном выступлении президент Украины Владимир Зеленский попрощался с боевиками ВСУ из Соледара.

Боеспособность армии Украины резко упала на фоне возросшего числа неопытных солдат в подразделениях. Сейчас большую часть ВСУ составляют непрофессиональные военнослужащие, у которых есть проблемы с боеспособностью и стойкостью, подтвердили и в минобороны Украины.