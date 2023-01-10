В Минобороны Украины признали, что на данный момент большая часть украинской армии состоит из непрофессиональных военных, которые находятся на передовой без военной подготовки. Однако обольщаться на этот счёт не стоит. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.
"Пока же противник цепляется за Соледар остатками ещё боеспособных частей, но ситуация так или иначе складывается не в пользу ВСУ", — отметил он в своём Telegram-канале.
По данным военкора, российские войска контролируют так называемую дорогу жизни между Артёмовском и Соледаром, а значит оперативное снабжение для украинских боевиков существенно нарушено.
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