Для того чтобы добиться своих целей на Украине, России не нужно брать Киев. Достаточно удерживать несколько ключевых точек, иметь базы на территории Украины и дождаться, пока эти все решения не будут воплощены в жизнь. Об этом заявил в беседе с Pravda.Ru политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.
По мнению эксперта, для денацификации Украины потребуется достаточно долгий срок.
"Безусловно, для этого необходимо, чтобы в Киеве к власти пришли адекватные персоналии. Но брать для этого Киев нет никакой необходимости. Я вообще сомневаюсь в необходимости брать Киев", — заметил аналитик.
Он также не исключил капитуляции и бегства правящей верхушки киевского режима в Польшу.
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