Политолог Данилин: России не нужно брать Киев, чтобы добиться целей на Украине

Для того чтобы добиться своих целей на Украине, России не нужно брать Киев. Достаточно удерживать несколько ключевых точек, иметь базы на территории Украины и дождаться, пока эти все решения не будут воплощены в жизнь. Об этом заявил в беседе с Pravda.Ru политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По мнению эксперта, для денацификации Украины потребуется достаточно долгий срок.

"Безусловно, для этого необходимо, чтобы в Киеве к власти пришли адекватные персоналии. Но брать для этого Киев нет никакой необходимости. Я вообще сомневаюсь в необходимости брать Киев", — заметил аналитик.

Он также не исключил капитуляции и бегства правящей верхушки киевского режима в Польшу.