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Ряды Всевеликого войска Донского пополнили добровольцы СВО

Силовые структуры » Министерство обороны

На полигоне, где проходит боевое слаживание, клятву казака дали мобилизованные добровольцы Ростовской области.

Ряды Всевеликого войска Донского пополнили добровольцы СВО

Служить вере православной, Дону и Отечеству клялись добровольцы на Евангелие. Войсковой священник Всевеликого войска Донского, настоятель Вознесенского собора Новочеркасска протоиерей Георгий Сморкалов благословил добровольцев, принявших решение стать казаками и подставить плечо воинам, выполняющим боевые задания в зоне боевых действий.

Он подчеркнул важность для всякого православного христианина оставаться верным своему слову, несмотря ни на какие внешние обстоятельства.

С октября 2022 года во Всевеликое войско Донское вступили свыше ста мобилизованных из Ростовской области и других регионов России.

По словам первого заместителя атамана есаула Алексея Силантьева и руководителя подразделения мобилизованных, решение дать клятву казака и войти в состав ВКО "Всевеликое войско Донское" бойцы приняли, глядя на верующих товарищей-казаков.

В знаменательный день мобилизованных на полигоне посетил заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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