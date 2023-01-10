Ряды Всевеликого войска Донского пополнили добровольцы СВО

На полигоне, где проходит боевое слаживание, клятву казака дали мобилизованные добровольцы Ростовской области.
Служить вере православной, Дону и Отечеству клялись добровольцы на Евангелие. Войсковой священник Всевеликого войска Донского, настоятель Вознесенского собора Новочеркасска протоиерей Георгий Сморкалов благословил добровольцев, принявших решение стать казаками и подставить плечо воинам, выполняющим боевые задания в зоне боевых действий.
Он подчеркнул важность для всякого православного христианина оставаться верным своему слову, несмотря ни на какие внешние обстоятельства.
С октября 2022 года во Всевеликое войско Донское вступили свыше ста мобилизованных из Ростовской области и других регионов России.
По словам первого заместителя атамана есаула Алексея Силантьева и руководителя подразделения мобилизованных, решение дать клятву казака и войти в состав ВКО "Всевеликое войско Донское" бойцы приняли, глядя на верующих товарищей-казаков.
В знаменательный день мобилизованных на полигоне посетил заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров.
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