На Украине репрессирован русский сказочный персонаж — Чебурашка.
Плакаты с русским "Чебурашкой-оккупантом" можно видеть во многих школах Киева. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
По всей вероятности, это связано с огромным успехом нового российского фильма про ушастого персонажа.
Скорее всего новой картиной заинтересовались дети Незалежной — а для местных националистов малейший интерес украинцев к РФ уже самый настоящий повод для расправы, пишет ведущий Первого канала. Всех, кто полюбил этого милого и доброго героя фильма, просят уехать "в Рашку".
Напомним, кинофильм "Чебурашка" показал высокие результаты в прокате, собрав уже 3 миллиарда 82 миллионов рублей (в России и странах Содружества) всего за 9 дней. В день премьеры было продано билетов на 226 миллионов рублей.
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