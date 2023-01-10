На Украине репрессирован Чебурашка

На Украине репрессирован русский сказочный персонаж — Чебурашка.

Плакаты с русским "Чебурашкой-оккупантом" можно видеть во многих школах Киева. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

По всей вероятности, это связано с огромным успехом нового российского фильма про ушастого персонажа.

Скорее всего новой картиной заинтересовались дети Незалежной — а для местных националистов малейший интерес украинцев к РФ уже самый настоящий повод для расправы, пишет ведущий Первого канала. Всех, кто полюбил этого милого и доброго героя фильма, просят уехать "в Рашку".

Напомним, кинофильм "Чебурашка" показал высокие результаты в прокате, собрав уже 3 миллиарда 82 миллионов рублей (в России и странах Содружества) всего за 9 дней. В день премьеры было продано билетов на 226 миллионов рублей.