Киевская область начала готовиться к оборонительным боям

В Киевской области украинские подразделения при содействии властей начали оборудовать фортификационные сооружения и огневые позиции.

Об этом сообщает глава Киевской областной ВГА Алексей Кулеба.

"В Киевской области идет укрепление рубежей обороны и позиций", — в Telegram-канале рассказал чиновник.

Также глава военно-гражданской администрации отчитался о поездке на позиции ВСУ, где были проверены блиндажи. Он отметил, что киевская власть наращивает рубежи, обеспечивает боевиков всем необходимым — военной техникой и оснащением.

"Важно, чтобы наши военные находились в комфортных условиях. Работа продолжается", — подытожил Кулеба.

Ранее в Киеве сообщали, что Россия готовит штурм украинской столицы.