Суконкин: бронетранспортёры Stryker США не помогут ВСУ в обороне Украины

Передача Киеву бронетранспортёров Stryker не поможет обороне Украины, поскольку они предназначены для наступлений. Эти БТР могут быть эффективными только в рейдовых операциях, поскольку у них отсутствует качественная бронезащита. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru.

"Главком ВСУ Кирилл Буданов настаивает, что Киев готовит серьёзные наступательные операции. А Stryker — это наступательное оружие не для пролома обороны, а для развития успеха после танкового удара", — сказал Суконкин.

Эти бронетранспортёры начали применяться после операции "Буря в пустыне" и войны в Ираке в 2003 году. Тогда они использовались в рейдовых операциях, где не было серьёзного противника. Stryker почти не имеет отличий от российских моделей БТР.