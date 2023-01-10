Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Замглавы Минобороны Украины Маляр заявила о тяжёлых боях за удержание Соледара
Коц: военные ВС РФ приступили к зачистке Соледара ДНР от ВСУ
Семьи участников СВО в Удмуртии будут получать продовольственные карты
РВ: пленные ВСУ заявили об обстановке в войсках Украины и колоссальных потерях
Ширвиндт об Иване Урганте: к сожалению, ушëл из жизни в рассвете творческих сил
Пенсионный фонд Европарламента спонсировал производство запрещённых бомб
Член СПЧ Демичева заявила о случаях отправки в зону СВО на Украине недолеченных военных
Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров сообщил о бегстве актёров из МХТ из-за СВО
Читателей En Son Haber возмутило развратное поведение офицера ВСУ в Париже

РИА Новости: военные ВС РФ заявили о дуэли с танками ВСУ

Силовые структуры

Мобилизованные ВС РФ и добровольцы в составе 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии ЗВО участвовали в танковой дуэли с ВСУ в Донбассе. РИА Новости показали видеокадры этого противостояния.

РИА Новости: военные ВС РФ заявили о дуэли с танками ВСУ

Военный с позывным "Дим Димыч" признался, что отправился в зону СВО из желания помочь своей стране.

"В тот день с утра была получена задача, были получены координаты, ребята позвали на помощь. Танки противника просто не ожидали такого развития событий, что так в лоб, так нагло выдвинемся и отстреляемся", — рассказал он.

Наводчик-оператор экипажа "Пламя" сообщил, что им предстояло вычислить точные координаты бронемашины ВСУ, пока два других танка России отвлекали врага. Бой начался после того, как противник открыл огонь и дал себя обнаружить.

"Вражеский танк выстрелил, и тогда я уже, собственно говоря, стал искать его в прицел, когда увидел, нанёс ответный огонь. Сделали ответный выстрел. Поразили два танка", — сказал он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина

Президент Франции заявил о готовности помочь Украине "победить".

Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина
Танки для ВСУ: Запад находится в шаге от военного столкновения с РФ
Танки для ВСУ: Запад находится в шаге от военного столкновения с РФ
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
Минобороны Украины: военные России начали "мощный штурм" Соледара
Требуются специалисты по починке военных трофеев Вячеслав Шпаковский Священная Всенародная Операция: в единстве — ключ к победе Людмила Черткова За русского солдата немцы сулили своих уголовников Сергей Лебедев
Бавырин: избрание Маккарти на новый пост является плохой новостью для Украины
Депутат Гурулёв: Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий в ходе СВО на Украине
Политик из США Барака заявил, что Путин показал миру истинное лицо Зеленского
Политик из США Барака заявил, что Путин показал миру истинное лицо Зеленского
Последние материалы
Другая жизнь: "Келья научит всему святому"
Коц: военные ВС РФ приступили к зачистке Соледара ДНР от ВСУ
Семьи участников СВО в Удмуртии будут получать продовольственные карты
РВ: пленные ВСУ заявили об обстановке в войсках Украины и колоссальных потерях
Ширвиндт об Иване Урганте: к сожалению, ушëл из жизни в рассвете творческих сил
Пенсионный фонд Европарламента спонсировал производство запрещённых бомб
Член СПЧ Демичева заявила о случаях отправки в зону СВО на Украине недолеченных военных
Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров сообщил о бегстве актёров из МХТ из-за СВО
Читателей En Son Haber возмутило развратное поведение офицера ВСУ в Париже
Командир "Ахмата" призвал Россию начать переход на "военные рельсы"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников