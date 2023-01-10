РИА Новости: военные ВС РФ заявили о дуэли с танками ВСУ

Мобилизованные ВС РФ и добровольцы в составе 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии ЗВО участвовали в танковой дуэли с ВСУ в Донбассе. РИА Новости показали видеокадры этого противостояния.

Военный с позывным "Дим Димыч" признался, что отправился в зону СВО из желания помочь своей стране.

"В тот день с утра была получена задача, были получены координаты, ребята позвали на помощь. Танки противника просто не ожидали такого развития событий, что так в лоб, так нагло выдвинемся и отстреляемся", — рассказал он.

Наводчик-оператор экипажа "Пламя" сообщил, что им предстояло вычислить точные координаты бронемашины ВСУ, пока два других танка России отвлекали врага. Бой начался после того, как противник открыл огонь и дал себя обнаружить.

"Вражеский танк выстрелил, и тогда я уже, собственно говоря, стал искать его в прицел, когда увидел, нанёс ответный огонь. Сделали ответный выстрел. Поразили два танка", — сказал он.

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