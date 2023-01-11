FP: Турция поставляет Украине кассетные бомбы американского образца

Осенью 2022 года власти Турции начали предоставлять Вооружённым силам Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы, созданные в США. Об этом пишет Foreign Policy, ссылаясь на американских и европейских политиков.

По информации издания, эти бомбы разрабатывались ещё в годы холодной войны, чтобы "уничтожать танки РФ и военных на поле боевых действий". Отмечается, что первые поставки были реализованы в ноябре прошлого года.

"Турция отправляет Украине кассетные бомбы американского образца", — подчёркивается в материале.

Кроме того, в публикации сказано, что Вашингтон ранее отказался поставлять Киеву эти снаряды, так как законы США запрещают подобные сделки.

Турция — единственная страна, которая одобрила передачу западных боеприпасов украинской армии, пояснили авторы статьи. Они добавили, что каждый снаряд способен разбрасывать до 88 бомб.