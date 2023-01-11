ВКС РФ в спецоперации начали применять новейшие ракеты "Изделие 305" с вертолётов Ка-52М

Военно-космические силы РФ в ходе СВО начали использовать модернизированные вертолеты Ка-52М, вооружение которых составляют новейшие высокоточные ракеты "Изделие 305", сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

"В рамках специальной военной операции силами армейской авиации ВКС России в настоящее время применяются модернизированные ударные вертолеты Ка-52М", — цитируют авторы материала информированного собеседника.

Новый боеприпас превращает Ка-52М в важнейшее ударное средство на передовой. Легкие многоцелевые управляемые ракеты "воздух-поверхность", имеющие осколочно-фугасную боевую часть массой 25 килограммов, и днём, и ночью уничтожают украинскую бронетехнику, военные объекты и живую силу неприятеля. С расстояния 14,5 километра "Изделие 305" может точно поразить двухметровую цель.

Ранее глава украинского совета нацбезопасности заявил, что исход спецоперации ВС РФ определят события февраля.