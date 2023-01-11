Мобилизованный военный журналист РФ Третьяков рассказал о шоке от обстрела Донецка

Подготовиться к бою на 100% невозможно, так как никакие рассказы не помогут, когда рядом взрывается мина или погибает товарищ. Военный журналист ИА Regnum Никита Третьяков поделился своими впечатлениями от первого боя в зоне спецоперации и рассказал, как подготовить себя к сражению.

Он отмечает, что среди новобранцев есть солдаты, которые придают значение ненужному, забывая концентрироваться на главном.

"Они продолжают думать о вещах, которые совершенно им не помогут в этот момент времени, в этой ситуации — вместо того, чтобы анализировать, как они могут прямо сейчас спасти свою жизнь и выполнить боевую задачу. Им кажется, что это психологическая защита, но, по сути, такой подход мешает рационально действовать", — рассказывает Третьяков в беседе с "МК".

Даже будучи хорошо подготовленным, журналист был в шоке от своего первого боя в зоне СВО, когда попал под обстрел в центре Донецка. Он считает, что в стрессовой ситуации надо сконцентрироваться на происходящем в данную минуту.

"Есть люди, которые прямо под обстрелом начинают окапываться. И это, на мой взгляд, прекрасное решение. Не надо ждать, прилетит в тебя или не прилетит, а вот прямо сейчас попытаться хоть немного улучшить свое положение, безопасность", — говорит мобилизованный.