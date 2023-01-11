MWM: украинские Су-27 станут главной мишенью истребителей Су-57 ВКС РФ в ходе СВО

Минобороны Британии подтверждает участие в спецоперации истребителей Су-57. Ведомство пишет, что ВКС РФ применяли их "почти наверняка" с июня 2022.

У России насчитывается десять Су-57, но масштабы их производства растут достаточно быстро, и шесть самолётов появились на службе уже в 2022 году.

"Ожидается, что менее чем через пять лет на вооружение будут поставлены три полнокомплектных части, а к 2025 году годовой объём поставок достигнет 14 самолетов в год. Несмотря на скромное количество, Су-57 применялся в боевых операциях так, как не применялся ни один другой истребитель его поколения, в том числе для подавления противовоздушной обороны и нанесения высокоточных ударов против государственного субъекта оружием класса "воздух — земля", — пишет Military Watch Magazine (MWM).

Осенью поступала информация, что российский Су-57 сбил более старую свою версию украинский Су-27, который достался Киеву в 1991 году. Таким образом, истребители пятого поколения пришли на смену устаревшим машинам, и нынешний парк Украины может стать мишенью для новых российских самолётов, пишет источник.