МК: Крамник проинформировал, что "зоопарк" из западных танков обернётся для ВСУ бардаком

Западные страны наперебой обещают Украине различное вооружение, тяжёлое, в том числе. Однако такое разнообразие пойдёт на пользу ВСУ едва ли. Так считает военный аналитик Илья Крамник и другие эксперты.

Он считает, что столь "разношёрстный" парк украинцы не смогут эксплуатировать эффективно, и это приведёт лишь к бардаку, как это происходит с "артиллерийской разнотипицей".

"Будет намного удобнее (для нас — Прим. ред.), если у ВСУ окажется в строю одновременно, например, 500 танков четырёх типов ("Леопард-1", "Леопард-2", М1А1 "Абрамс" и "Челленджер", например), чем триста танков одного типа (например, все триста — М1А1 "Абрамс"). Просто потому, что во втором случае в боевой готовности одновременно будет больше танков, чем в первом", — приводит слова Крамника "МК".

Он сравнил разнообразие обещанных Киеву танков с зоопарком, где наблюдать за животными всегда приятней, чем обслуживать их, а уж "воевать" ими и вовсе сложно.