Политический обозреватель Владимир Скачко рассказал, что после взятия российскими военными Артёмовска (Бахмута) спецоперация пойдёт по-другому.
Скачко напомнил, что Артёмовск — это крупный город даже в масштабе страны, который является ключевым логистическим, инфраструктурным и оборонным пунктом. А взятие Артёмовска пробьёт гигантскую брешь в обороне украинской армии, на заполнение которой у ВСУ уже нет необходимых ресурсов.
"Взять Бахмут — это практически пробить огромную брешь в обороне, заполнить которую у ВСУ нет ни живой силы, ни техники. Следовательно, никаких возможностей. Дальше ВСУ может тупо посыпаться. Взятие Бахмута может быть вышибанием той костяшки домино, из-за которой порушится вся пирамида. Этим и определяется его значимость военно-стратегическая", — сказал Скачко в разговоре с "Украиной.ру".
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что западные и украинские эксперты призывают ВСУ оставить Артёмовск, организовав новую линию обороны западнее города.
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