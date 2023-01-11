Руководитель отделения партии "Европейская Солидарность" Александр Логвин уничтожен ВС РФ в Артёмовске

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные действия в зоне СВО на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В Артёмовске идут ожесточённые бои.

Александр Логвин

Военкор Чингис Дамбиев проинформировал об очередном успехе русской армии. Стало известно, что в Артёмовске (Бахмуте) ВС РФ уничтожили руководителя регионального отделения партии "Европейская Солидарность" в Каменец-Подольском Александра Логвина. Он также был активным участником событий 2014 года в Киеве.

Ранее сообщалось о ликвидации замкомандира спецназа "Дозор" ВСУ Юрия Юрчика в боях в Соледаре.