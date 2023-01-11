Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные действия в зоне СВО на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В Артёмовске идут ожесточённые бои.
Военкор Чингис Дамбиев проинформировал об очередном успехе русской армии. Стало известно, что в Артёмовске (Бахмуте) ВС РФ уничтожили руководителя регионального отделения партии "Европейская Солидарность" в Каменец-Подольском Александра Логвина. Он также был активным участником событий 2014 года в Киеве.
Ранее сообщалось о ликвидации замкомандира спецназа "Дозор" ВСУ Юрия Юрчика в боях в Соледаре.
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Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.