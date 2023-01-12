Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Крыму собирают наёмников в новосозданные ЧВК "Русич" и "Щит
Генерал Гурулёв заявил, что у Украины нет шансов отбить Соледар
Секретарь СНБО Данилов: ближайшие два-три месяца СВО станут решающими, и РФ пойдёт ва-банк
Бывший депутат Роман Худяков поддержал Петросяна за шутки про Европу и Украину
Леонков: назначение Герасимова позволит повысить оперативность ВС РФ в ходе СВО
Новый кроссовер Geely Coolray L впервые показали без камуфляжа: дизайн в духе Atlas L
Марцинкевич заявил, что отсутствие налоговых льгот для НПЗ мешает РФ перерабатывать нефть внутри страны
Российские интернет-ресурсы обновили статистику по военнопленным ВСУ
Onet: польский генерал Пацек заявил о патовой ситуации на Украине

Институт изучения войны США: назначение Герасимова указывает на подготовку России к наступлению

Силовые структуры

Назначение начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим войсками в зоне проведения специальной военной операции не осталось без внимания американского Института изучения войны (ISW). Они назвали это главным событием дня.

Военные эксперты предполагают, что изменение структуры командования призвано продемонстрировать приверженность Кремля Министерству обороны и готовность президента России Владимира Путина к длительному течению спецоперации.

Аналитики ISW предположили, что назначение Герасимова может указывать на подготовку к возобновлению наступательных действий на Украине.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец высказал мнение, что может означать назначение Герасимова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету

Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.

Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Генерал Соболев призвал зачислить в мобилизационный резерв всю молодежь России
Шурыгин: на Герасимова теперь возложена персональная ответственность за успешность проведения СВО
Сколько революций пережила Франция Игорь Буккер Знак зодиака 12 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев НАТО по-прежнему ищет в России "Гроб Господень" Сергей Лебедев
Жилин: переход Соледара под контроль ВС РФ — тактический успех, но не перелом в ходе СВО
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
МК: военные эксперты Шурыгин и Матвийчук рассказали, что будет с попавшими в котёл в Соледаре ВСУ
МК: военные эксперты Шурыгин и Матвийчук рассказали, что будет с попавшими в котёл в Соледаре ВСУ
Последние материалы
Леонков: назначение Герасимова позволит повысить оперативность ВС РФ в ходе СВО
Новый кроссовер Geely Coolray L впервые показали без камуфляжа: дизайн в духе Atlas L
Кане-корсо — собака с грацией пантеры
Марцинкевич заявил, что отсутствие налоговых льгот для НПЗ мешает РФ перерабатывать нефть внутри страны
Российские интернет-ресурсы обновили статистику по военнопленным ВСУ
Onet: польский генерал Пацек заявил о патовой ситуации на Украине
Пушков: успехи РФ в Соледаре подтолкнули НАТО передать Украине новую технику
Гребенщиков* назвал поддерживающих СВО россиян "психически больными фашистами"
Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России
Депутат Швыткин допустил увеличение призывного возраста в 2023 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников