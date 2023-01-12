Институт изучения войны США: назначение Герасимова указывает на подготовку России к наступлению

Назначение начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим войсками в зоне проведения специальной военной операции не осталось без внимания американского Института изучения войны (ISW). Они назвали это главным событием дня.

Военные эксперты предполагают, что изменение структуры командования призвано продемонстрировать приверженность Кремля Министерству обороны и готовность президента России Владимира Путина к длительному течению спецоперации.

Аналитики ISW предположили, что назначение Герасимова может указывать на подготовку к возобновлению наступательных действий на Украине.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец высказал мнение, что может означать назначение Герасимова.