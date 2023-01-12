Польша призвала НАТО поставить танки Leopard Киеву во избежание поражения ВСУ

Варшава намерена заставить страны, входящие в состав Североатлантического альянса, предоставить Киеву танки Leopard во избежание поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.

В эфире Польского телевидения он отметил, что Запад обязан защищать Украину, иначе он станет "следующей целью". По его словам, если Киев проиграет, Варшава также потерпит поражение. Мюллер убеждён: современные боевые машины позволят Киеву укрепить оборону.

"Политическое давление должно спровоцировать присоединение других государств к поставке танков Leopard", — указал пресс-секретарь польского правительства.

Ранее лидер Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава собирается передать киевскому режиму целую роту немецких танков. Как пояснили обозреватели Die Welt*, такое заявление является "выпадом" в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ещё не одобрил поставки.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.