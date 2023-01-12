Военкор Пегов заявил, что "Суровикина никто не выбрасывал" после назначения Герасимова

Генерала Валерия Герасимова вчера, 11 января, назначили командующим Объединённой группировкой войск РФ. Многие эксперты сразу увидели в перестановке кадров какой-то двойной смысл и начали делать свои предположения, как изменится ход спецоперации. Военный корреспондент проекта WarGonzo Семён Пегов разъяснил, кто и кому будет подчиняться.

"Назначение Герасимова на позицию, которую ранее занимал Суровикин, отнюдь не понижение или тем более повышение кого-то из них в отдельности. Это очевидный шаг к тому, чтобы перестать размывать ответственность за те или иные эпизоды, связанные с СВО", — отметил военкор.

Теперь Генштаб будет нести ответственность за всё происходящее в ходе спецоперации. Сергей Суровикин и ранее подчинялся Герасимову, докладывая каждый шаг. Сейчас генерал "Армагеддон", как и раньше, стоит в центре принятия решений, но его кадровая позиция теперь менее уязвима, пишет Пегов.

"Суровикина никто никуда не убирал и из обоймы не выбрасывал, как бы того ни хотелось его противникам. <…> Его авторитет в войсках всё так же на высоте, командиры и бойцы в окопах верят в него и доверяют, готовы идти за ним дальше", — высказался корреспондент.