Кедми предложил ВКС РФ уничтожить узловые станции на Украине

Воздушно-космическим силам России следует нанести удары по нескольким объектам на Украине, чтобы прервать поставки западного вооружения. Об этом заявил политолог, военный эксперт Яков Кедми.

Он отметил, что в основном Запад передаёт Киеву оружие и боеприпасы при помощи поездов, которые замаскированы под пассажирские. Однако ВКС РФ могут ударить не по вагонам, а по узловым станциям, считает Кедми.

"Уничтожьте узловые станции и подстанции, питающие их электроэнергией. Таких всего несколько — в Днепропетровске, например", — сказал политолог на Youtube-канале "Alexander Waldman Нейтральная полоса".

Кедми подчеркнул, что таким образом движение составов будет парализовано.