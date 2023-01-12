Воздушно-космическим силам России следует нанести удары по нескольким объектам на Украине, чтобы прервать поставки западного вооружения. Об этом заявил политолог, военный эксперт Яков Кедми.
Он отметил, что в основном Запад передаёт Киеву оружие и боеприпасы при помощи поездов, которые замаскированы под пассажирские. Однако ВКС РФ могут ударить не по вагонам, а по узловым станциям, считает Кедми.
"Уничтожьте узловые станции и подстанции, питающие их электроэнергией. Таких всего несколько — в Днепропетровске, например", — сказал политолог на Youtube-канале "Alexander Waldman Нейтральная полоса".
Кедми подчеркнул, что таким образом движение составов будет парализовано.
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