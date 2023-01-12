Дандыкин назвал чернозём главным врагом для бронетехники НАТО на Украине

Вооружение НАТО, которое поступит на фронт, создаст некоторые неудобства для российской армии, но не переломит ситуацию в ходе спецоперации. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

"Колёсный танк AMX-10, БМП Marder, Bradley — это очередная партия машин на утилизацию. Американцы собираются еще БТРы Stryker посылать. Это очередное "вундерваффе", которое Киев спит и видит", — указал Дандыкин в беседе с "Военным делом".

Эксперт посоветовал дождаться окончания зимы, поскольку неизвестно, в каком состоянии будут ВСУ через два месяца, так как переход Соледара под контроль ВС РФ является "первой ласточкой" полного освобождения ДНР. С приходом весны немецкие танки Leopard не смогут эффективно проявить себя во время распутицы на дорогах, считает Дандыкин.

"Украинский чернозём, как показали события Великой Отечественной, — это страшное дело, особенно для техники", — заключил эксперт.