Депутат Баевский заявил, что взятие ВС РФ Соледара позволит вести огонь по Артёмовску прямой наводкой

Взятие Соледара армией России имеет важное значение. Об этом заявил подполковник Народной милиции и депутат парламента ДНР Андрей Баевский в эфире "Соловьёв Live".

Он считает, что данный успех позволит ВС РФ вести огонь по Артёмовску прямой наводкой.

"Взятие Соледара под контроль означает фактически прямую видимость трассы со Славянска на Артёмовск и возможность работы по ней практически прямой наводкой", — поделился эксперт.

Контролируя Соледар, Россия может "перерезать" все логистические пути к группировке Артёмовска, а также пресечёт все возможности для снабжения её боеприпасами и личным составом.

Баевский отметил, что западная часть города находится под контролем ВС РФ. Продолжается зачистка от ВСУ.