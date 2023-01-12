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Депутат Баевский заявил, что взятие ВС РФ Соледара позволит вести огонь по Артёмовску прямой наводкой

Силовые структуры

Взятие Соледара армией России имеет важное значение. Об этом заявил подполковник Народной милиции и депутат парламента ДНР Андрей Баевский в эфире "Соловьёв Live".

Он считает, что данный успех позволит ВС РФ вести огонь по Артёмовску прямой наводкой.

"Взятие Соледара под контроль означает фактически прямую видимость трассы со Славянска на Артёмовск и возможность работы по ней практически прямой наводкой", — поделился эксперт.

Контролируя Соледар, Россия может "перерезать" все логистические пути к группировке Артёмовска, а также пресечёт все возможности для снабжения её боеприпасами и личным составом.

Баевский отметил, что западная часть города находится под контролем ВС РФ. Продолжается зачистка от ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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