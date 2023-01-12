Жители Соледара выразили благодарность ЧВК "Вагнер" за спасение

Соледарцы рассказали, кто участвовал в освобождении города от ВСУ.

Эвакуированные жители Соледара надеются на будущее в составе России, о чем они сообщили в беседе с военкором. Соледарцы рассказали, что из-за действий ВСУ многие дома оказались разрушены, горожане с июля живут в подвалах. По ночам украинские военнослужащие обворовывали местных жителей, забирали продукты и питьевую воду.

"Из-за зверств ВСУ, которые начались еще с июля месяца, нам пришлось на полгода переехать в подвал. Поэтому мы очень обрадовались, что наконец-то этот день пришел и их выгнали отсюда", — отметил мужчина.

Они выразили благодарность бойцам ЧВК "Вагнер", которые занимались эвакуацией гражданского населения. В беседе с журналистом мужчина отметил, что бойцов других подразделений в Соледаре замечено не было.

"Единственные, кому огромное спасибо — герои и молодцы, бойцы ЧВК "Вагнер", которые эвакуировали нас. Если бы не они, я не знаю, что бы с нами было", — заключил соледарец.

Эксперты полагают, что после потери Соледара украинским военнослужащим будет в разы тяжелее удерживать Бахмут, за который продолжаются ожесточенные бои. Здесь сосредоточены наиболее боеспособные подразделения противника, однако давление штурмовиков "Оркестра" растет.