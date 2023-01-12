Сегодня появилась информации о том, что российские войска наращивают свои силы вблизи украинско-российской границы. Командующий Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев данное заявление не подтверждает.
Он сообщает, что в регионе Вооружённые силы России не увеличили своё присутствие, пишет "Страна.ua".
Украинский посол в Британии Вадим Пристайко сегодня заявил, что Украина отвела часть армии на север страны к Белоруссии, чтобы не потерять связь с Западом.
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Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.