Генерал-лейтенант ВСУ Наев опроверг увеличение войск ВС РФ на белорусско-украинской границе

Сегодня появилась информации о том, что российские войска наращивают свои силы вблизи украинско-российской границы. Командующий Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев данное заявление не подтверждает.

Он сообщает, что в регионе Вооружённые силы России не увеличили своё присутствие, пишет "Страна.ua".

Украинский посол в Британии Вадим Пристайко сегодня заявил, что Украина отвела часть армии на север страны к Белоруссии, чтобы не потерять связь с Западом.