Алексей Арестович объяснил, какие угрозы исходят от российских мобилизованных для украинской армии.
Украинский военный аналитик обеспокоен ростом численности ВС РФ за счёт притока мобилизованных.
"Если Россия бросит в Украину все 200 тысяч "мобиков", которых готовит, нам, мягко говоря, станет невесело. Придётся обороняться не менее 2-х месяцев", — выразил свою точку зрения помощник офиса Владимира Зеленского.
Военный эксперт считает, что для того, чтобы убить и ранить 200 тысяч военнослужащих РФ, ВСУ рискует потерять около 20 тысяч солдат.
Он заверил, что украинская армия обязательно разгромит ВС РФ, однако вопрос заключается только в цене и сроках победы.
"Цена для нас будет страшной", — объяснил Арестович.
Ранее Алексей Ароестович рассказал, как немцы и французы заставляли Украину помыть вышиванкой полы в прихожей Кремля.
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