Арестович обеспокоен введением в бой российских мобилизованных: Цена для нас будет страшной

Алексей Арестович объяснил, какие угрозы исходят от российских мобилизованных для украинской армии.

Украинский военный аналитик обеспокоен ростом численности ВС РФ за счёт притока мобилизованных.

"Если Россия бросит в Украину все 200 тысяч "мобиков", которых готовит, нам, мягко говоря, станет невесело. Придётся обороняться не менее 2-х месяцев", — выразил свою точку зрения помощник офиса Владимира Зеленского.

Военный эксперт считает, что для того, чтобы убить и ранить 200 тысяч военнослужащих РФ, ВСУ рискует потерять около 20 тысяч солдат.

Он заверил, что украинская армия обязательно разгромит ВС РФ, однако вопрос заключается только в цене и сроках победы.

"Цена для нас будет страшной", — объяснил Арестович.

Ранее Алексей Ароестович рассказал, как немцы и французы заставляли Украину помыть вышиванкой полы в прихожей Кремля.